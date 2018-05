DA QUEM



Na manhã desta quarta-feira (9), familiares e amigos prestaram a última homenagem para Dona Alda, mãe de Xuxa Meneghel, que faleceu nesta terça-feira (8). A apresentadora chegou acompanhada do namorado, Junno Andrade, por volta das 13h15, à capela VIP do cemitério Jardim da Saudade de Paciência, zona oeste do Rio, ao mesmo tempo que o carro conduzindo o corpo da mãe. Muito abatida e de preto, a apresentadora usava óculos escuros.



O padre Fábio de Mello também foi ao velório, mas não quis falar com a imprensa. "Estou hoje aqui como um amigo", disse. Irmã da apresentadora, Solange Meneghel, falou rapidamente com os jornalistas. "Essa última noite foi confortante, ficamos com ela do jeito como a Dona Alda gostaria, a família reunida. É muita tristeza", afirmou.



Sério Mallandro também esteve no local. "A Xuxa é extremamente apaixonada pela mãe. É um dia muito triste. A dona Alda era o oxigênio da Xuxa. Ela foi uma mãe muito dedicada. A Xuxa também foi uma filha muito maravilhosa, que fez de tudo que podia na vida para a Dona Alda. Foi uma grande perda, estamos muito tristes", disse o humorista.



Dona Alda sofria da doença de Parkinson há mais de 15 anos. Xuxa usou as redes sociais para falar sobre a morte da mãe. "Meu passarinho voou e vai pintar um lindo pôr do sol para nós. Obrigada a todos pelas orações", escreveu ela. Sasha publicou uma foto do céu de Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda e mora. "Pinta esse céu que agora ele é seu, minha Aldinha", escreveu a jovem, que desembarcou em um aeroporto do Rio e o pai, Luciano Szafir, foi buscá-la.



Fly, que por muitos anos foi coreógrafo dos programas de Xuxa, foi um dos primeiros a chegar ao velório. Logo depois, foi a vez de Blad, irmão da apresentadora, acompanhado da família. Mais cedo, coroas de flores de famosos como Paula Fernandes, Victor e Leo e Chitãozinho e Xororó foram entregues no cemitério.



No começo de 2014, Dona Alda chegou a passar 38 dias internada no hospital por conta de uma infecção respiratória bacteriêmica (pneumonia), complicada pela doença de Parkinson. A última internação foi em 2016 por conta de uma infecção urinária. Xuxa também perdeu o pai, Luiz Floriano Meneghel, em março do ano passado por falência múltipla dos órgãos em função de complicações derivadas de uma osteoporose grave.

Wallace Barbosa/AgNews Junno, Xuxa e Sasha

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/05/xuxa-chega-ao-velorio-do-corpo-da-mae-dona-alda-com-juno.html