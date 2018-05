DO OBSERVATÓRIO DO CINEMA



Segundo o LA Times, o departamento de polícia da cidade de Los Angeles (EUA) está trabalhando em um caso curioso – o roubo do traje do Homem de Ferro.



O traje, usado por Robert Downey Jr no primeiro filme da trilogia, lançado em 2008, estava guardado em um depósito em Pacoima, região da cidade, que pertence a Disney/Marvel Studios.



O valor estimado do traje é de US$ 325 mil (R$ 1.66 milhão), e ele foi roubado em algum momento entre o final de fevereiro e o começo de abril desse ano, as duas últimas vezes que a Marvel mandou alguém para checar os conteúdos do depósito.



Recentemente, Homem de Ferro completou 10 anos de seu lançamento, marcando também uma década do universo cinematográfico Marvel no cinema – confira a nossa reflexão sobre essa data.



Enquanto isso, o personagem continuou sendo parte importante da narrativa da Marvel nos cinemas, inclusive no recente Vingadores: Guerra Infinita, que caminha para um lucro de R$ 2 bilhões.

Fonte: https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/noticias/2018/05/traje-do-homem-de-ferro-e-roubado-de-deposito-da-marvel-studios