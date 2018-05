DA VEJA SP



Fátima Bernardes recebeu convidados no Encontro desta quarta (9) para falar sobre economia familiar. Entre eles estava o ator Paulo Betti, que provocou polêmica ao falar sobre o valor do salário dos jogadores de futebol amadores. A opinião do famoso chamou atenção — e deu o que falar nas redes sociais.



A apresentadora convidou Vera, mãe do jogador Gabriel Jesus, e Anne, mãe de Fernandinho — dois atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2018 — para falar sobre as dificuldades financeiras da família e sobre a participação dos jogadores no orçamento de casa.

“O Gabriel não é pão duro, mas ele sabe controlar. Eu não controlo o dinheiro do Gabriel, eu oriento. Porque o dinheiro é dele, então ele tem que ter a noção. É o futuro dele. A carreira de jogador de futebol é curta“, disse Vera ao ser questionada sobre as finanças do filho.



O ator, então, protestou ao falar sobre o salário dos jogadores amadores de futebol. Para Betti, a média salarial de um jogador, de três salários mínimos, não é adequada. “Eu queria aproveitar, Fátima, para lembrar que o Brasil tem 15 000 jogadores de futebol profissional. Queria prestar a minha homenagem a todos os outros jogadores de futebol que não estão na seleção brasileira, que são maravilhosos, lutando pelo Brasil a fora em campeonatos, ganhando salários baixíssimos. A média do salário de um jogador de futebol no Brasil são três salários mínimos. Três salários mínimos. Com 35 anos o cara já não pode mais jogar. Tanto o Fernandinho como o Gabriel devem também se lembrar de seus companheiros” — clique aqui para assistir.



“Quantos começaram com eles e não chegaram a essa posição de destaque, né?“, argumentou Fátima. “E são maravilhosos também!“, finalizou Paulo Betti. No Twitter, muitos espectadores criticaram o comentário — e argumentaram que vários trabalhadores ganham apenas um salário mínimo após o dia a dia da profissão.

Aí vc ta vendo #Encontro e o Paulo Betti fala que a media salarial de um jogador de futebol é ridícula por ser 3 salários mínimos. Ok, Beleza, mas então vamos falar da média salarial de um professor. Não desvalorizando o jogador, mas ridículo é o salário dos Professores. — « ᗰᕮᒪ » (@_mellG) 9 de maio de 2018

Paulo betti agora no encontro reclamando dos três salários mínimos que um jogador anônimo ganha, e o trabalhador que luta dia e noite e nem uma salário mínimo ganha direito? Toma vergonha na cara pra não ir pra tv falar uma merda dessas #Encontro — vittu (@vittoralexs) 9 de maio de 2018

#Encontro E o trabalhador a média do salário é menos que um salário minimo para sustentar a família e Paulo Betti vem dizer que a base do salário de um jogador são três salários mínimos e ainda acha pouco, Indignado...Playboy. — Eliandro lima (@ecli2012) 9 de maio de 2018

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/paulo-betti-polemica-encontro-fatima/