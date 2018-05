DO G1



O ator britânico Benedict Cumberbatch, protagonista de sucessos como "Sherlock" e "Doutor Estranho", afirmou que irá rejeitar papéis se não pagarem o mesmo às atrizes. A afirmação foi feita em entrevista à revista "Radio Times".



Cumberbatch adiantou que o próximo projeto da sua produtora é uma história sobre maternidade "a partir da ótica feminina".



"Metade do elenco é mulher!", disse ele, que lembrou que filmes como "Pantera Negra", a terceira maior bilheteira da história, demonstra que a diversidade racial não é um impeditivo para a rentabilidade.



As declarações de Cumberbatch surgem após várias polêmicas no Reino Unido sobre a disparidade salarial entre atores e atrizes.



Em março, foi divulgado que a atriz Claire Foy, protagonista da série do Netflix "The Crown", no qual ela interpreta à rainha Elizabeth II, ganhava menos que o seu par Matt Smith, que vive o príncipe Philip - o marido da soberana. A justificativa dada foi que ele é mais conhecido.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/benedict-cumberbatch-diz-que-vai-negar-papeis-se-mulheres-nao-ganharem-o-mesmo-que-homens.ghtml