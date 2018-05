ISABELA MERCURY

DO OLHAR DIRETO

Começa nesta sexta-feira (11) um projeto que vai levar pianos para os principais pontos de Cuiabá, toda semana, até o aniversário de 300 anos. ‘Piano Gente’, idealizado pelo publicitário e pianista Dario Scherner, será lançado na Praça Alencastro, com um tributo à Chiquinha Gonzaga.

Dário é especialista em produção de jingles publicitários, e sempre foi requisitado para apresentações em casas noturnas da cidade.

“Tocar em casas de amigos, familiares, sempre me dá prazer, e realizar shows em casas noturnas só amplia minha vontade de querer fazer mais. Contudo, percebia que algo faltava para minha completa realização como músico de ouvido que sou. Tocar e promover a música, o piano principalmente, a todas as pessoas, sem couvert artístico, ao ar livre, constantemente, como uma rotina, uma mudança de comportamento, um hábito! Nessa pegada, apresentei o Piano Gente ao Prefeito Emanuel Pinheiro, que de pronto chancelou a realização deste sonho”, afirmou.



De acordo com a assessoria, as apresentações vão acontecer sempre às sextas-feiras, das 17h às 20h, até os 300 anos de Cuiabá. Inicialmente, serão no coreto da Praça Alencastro, mas em breve irão para outros pontos da cidade.

“A ideia é promover um intercâmbio cultural com artistas, alunos e professores de música, cantores, musicistas num intercâmbio multimusical com a interação da população. A igreja, a praça revitalizada, o centro histórico vivo, o novo terminal de ônibus com o entra e sai de pessoas, tudo isso fará parte de uma atmosfera de alegria para o Piano Gente fazer parte dessa mudança de comportamento”.



Nesta sexta-feira (11), haverá uma homenagem às mães com repertório em tributo a Chiquinha Gonzaga, tocado pelo pianista Luís Renato Dias, e com participações especiais do guitarrista Danilo Bareiro, que interpretará Zequinha Abreu, e da pianista Cris Puertas, que fará uma homenagem a todas as mães ao piano.



Além disso, alunos do Consevatório Ernesto Nazareth, e o coral municipal, regido pelo maestro Carlos Taubaté também fará parte das atrações.

“Cuiabá é linda de se viver! O cuiabano é um povo feliz por natureza e merece receber este presente. Por isso rendo meus agradecimentos ao prefeito da cidade e ao secretário de cultura, esporte e turismo de cuiabá, Franciso Vuolo, por compartilharem toda uma estrutura para a realização e manutenção deste grande e inédito projeto em Cuiabá”, finaliza Dario.