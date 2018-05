DA QUEM



Jennifer Aniston está separada desde fevereiro, quando chegou ao fim sua relação de sete anos com o ator Justin Theroux. Porém, parece que a fila já está pronta para andar para a atriz de 49 anos.



Segundo informações da revista Woman´s Day, Jennifer está saindo com Jake Gyllenhaal, de 37 anos. Segundo uma fonte da publicação, os dois foram vistos jantando juntos no maior clima de romance no restaurante italiano Nello's. O informante ainda diz que os dois encerraram a noite a dois com um beijo romântico.



"Ele estava com o braço ao redor dela quase o tempo todo, mas Jennifer não sabe se está pronta para um relacionamento ainda. Porém, está aberta para ver o que acontece com Gyllenhaal", completou a fonte.



Em 2016, em entrevista ao programa da web The Jess Cagle Interview, Gyllenhaal revelou que teve uma queda bem forte por Jennifer. Os dois atuaram juntos em 2002, no longa Por um Sentido na Vida, mas Jake assumiu que sua paixonite pela eterna Rachel Green de Friends já vinha bem antes de serem colegas de elenco.



“Ela é dose! Nada adorável, difícil de elogiar", brincou ele sobre a atriz e amiga. Porém, Gyllenhaal, que já namorou beldades como Reese Witherspoon, Kirsten Dunst e Taylor Swift, confessou seu interesse por Aniston no passado. "Eu tive uma queda por ela durante anos. E trabalhar com ela não foi nada fácil. Eu estava, hmm... Bom, é só isso que vou dizer. Foi adorável. Não foi algo difícil, é isso que eu ia dizer", desconversou ele. Será que ele ia dizer que estava apaixonado por Aniston?



Quando questionado se o interesse pela atriz nasceu enquanto ele acompanhava Friends, que chegou ao fim em 2004, depois de uma década no ar, ele negou. "Nem tanto Friends, mas a personalidade dela, os filmes em que ela atuou. Não sou grande fã de Friends, mas foi pelo tipo de pessoa que ela é", explicou o galã, sem revelar se rolou algo entre os dois.



Jennifer, que ainda estava com Justin Theroux, comentou a revelação à épóca. “Não sei como estamos sabendo disso só agora!", disse ela, deixando clara que nem desconfiava dos sentimentos do bonitão. "Ele gosta de mulheres mais velhas. E escondeu bem", completou Jennifer.

Getty Images Jennifer Aniston e Justin Theroux

