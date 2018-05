DA QUEM



Bia Feres e Branca Feres voltaram a exibir a beleza e corpos impecáveis em mais um clique de biquíni. O clique, divulgado no Instagram, na noite de quarta-feira (9), mostra as irmãs do nado sincronizado coladinhas à beira-mar.



"'Brilho no olho vem da sua essência, vem de uma alegria que não cabe dentro de si, irradia. Vem de estar apaixonado pela própria vida (ou quem sabe por alguém mais), vem de ter paixão pelo que você faz diariamente. Quem tem brilho no olho não espera a sexta-feira chegar, não fica triste domingo à noite, nem acha a segunda deprimente.' por @fabiormerod", dizia a e legenda do post.



O clique, feito pelo fotógrafo Marcio Luback, fez sucesso, e Bia e Branca conquistaram elogios como "deusas lindas", "caso com as duas", "maravilhosas" e "dois pares de pernas lindas...parabéns!!!!".



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/05/de-biquini-bia-e-branca-feres-posam-coladinhas-e-lacram-na-web.html