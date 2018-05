DA VEJA SP



Ms. Wang achou que estava levando para casa um adorável cachorrinho da raça spitz japonês, mas acabou comprando um animal completamente diferente. A mulher, que pagou 140 libras (cerca de 680 reais) pela mascote, achou curioso quando o cão parou de consumir ração para cachorros e começou a mostrar uma cauda longa e peluda ao completar 3 meses de vida.



A mulher revelou a Shanxi Network Television que comprou o filhote de spitz japonês de um pet shop na província de Shanxi, na China, em julho de 2017. Ela alimentou a bichinho com frutas, peito de frango e comida para cachorro.

Ao completar 3 meses de vida, no entanto, o cachorro parou de comer a ração. O que chamou a atenção de Wang, no entanto, foi algo ainda mais curioso: ela notou que o filhote não latia. “A pele dele ficou mais grossa quando ele completou 3 meses de vida. A face dele ficou mais pontuda e a cauda dele cresceu além do normal para um cachorro“, relembrou a jovem.



A suspeita de Wang aumentou quando ela visitou um parque com a mascote, onde alguns pedestres apontaram que o cachorro era, na verdade… uma raposa.

“Outros cachorros ficavam com medo do meu animal de estimação, então eu andava com ele em uma coleira“, contou a mulher. Após muitas suspeitas, a jovem levou o cachorro até o Taiyuan Zoo, onde especialistas confirmaram que a mulher comprou uma raposa, e não um cão. “É uma raposa domesticável, por causa do tamanho. Ela tem um cheiro forte e o odor pode ficar mais forte conforme ela cresce“, explicou Mr. Sun, o responsável pelo atendimento.



Com 30 centímetros de comprimento, a raposa-do-ártico deve ficar ainda maior. Após descobrir a verdade, Wang decidiu doar o bicho para o zoológico. Lá, ele receberá a alimentação necessária e terá um dia a dia mais saudável. O animal ficará em quarentena por um mês enquanto veterinários fazem check-ups nele. Após o período de testes, ele será colocado em um ambiente diferente. “Se você tiver saudades, sempre poderá visitá-lo“, disse Sun para Wang após a resolução do caso.



