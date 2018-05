DA REVISTA MONET



J-Lo continua provando que ela é a mulher mais quente do mundo, vestindo uma saia curta e um top transparente. Jennifer Lopez estava promovendo seu show 'World Of Dance' e a música “Dinero” para a imprensa em Nova York em 9 de maio, e escolheu um de seus looks mais bonitos de todos os tempos: uma mini-saia preta curta e uma blusa transparente listrada.

Ela colocou a hashtag aludindo a grife Valentino em seu post e a famosa marca escreveu em seu Instagram: “A primeira e única @ jlo se orgulha de um look perfeito em preto e branco #VRipes da #ValentinoPreFall18Collection desenhada por @pppiccioli”. J- Lo estava claramente se sentindo linda com esse visual porque ela postou não uma, não duas, mas três fotos de sua roupa sexy.

Ela completou o visual com saltos altos Christian Louboutin para fazer as pernas parecerem ainda mais longas. Chris Appleton estilizou o cabelo em um coque e Scott Barnes fez sua maquiagem.

Jennifer também mostrou suas pernas incríveis no Met Gala na última segunda-feira. Ela usou um vestido de Balmain com joias e uma fenda na altura das coxas. Ela foi considerada uma das estrelas mais bem vestidas da noite. Recentemente, a cantora e atriz comemorou os 10 anos dos filhos gêmeos. Max e Emme são frutos do relacionamento de Lopez com o cantor Marc Anthony. Apesar de separados, as duas celebridades possuem um relacionamento saudável e compartilham a criação das crianças. Atualmente ela namora o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, que tem duas filhas Natasha, 12 anos, e Ella, 9 anos.

Instagram Jennifer Lopez

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2018/05/jennifer-lopez-arrasa-com-saia-curtissima-e-blusa-transparente-em-clique-de-bastidores.html