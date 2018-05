DA QUEM



Juliana Paes tem aproveitado sua viagem para as Ilhas Maldivas para descansar e renovar o bronze. A atriz, que tem postado em seu Instagram vários cliques de biquíni, exibiu o seu corpo dourado em contraste com uma peça verde água. "Solzinho maravilhoso", disse ela.



A estrela, que curte férias na companhia do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, ainda fez um outro post em que fingia estar ligando para a sua família para avisar que não voltaria mais para o Brasil. "Bom dia família!!!! Ligando pra avisar que não volto mais!!!! Mandem meus filhotes pra cá!", brincou ela, que é mãe de Pedro e Antônio.



Juliana, que ano passado foi uma das estrelas da novela das 9 A Força do Querer, vivendo a traficante Bibi Perigosa, filmou recentemente o longa Arigó. Gravado em Minas Gerais, o filme conta a vida de Zé Arigó, medium que dizia incorporar o espírito de um médico do exército alemão na Segunda Guerra Mundial chamado Dr. Fritz. Danton Mello dará vida ao médium que realizou cirurgias espitiruais por mais de 20 anos.



Em entrevista recente para QUEM, ela falou sobre a sua forma física aos 39 anos. Juliana garante que hoje tem o seu melhor corpo. “O tempo vai passando, as rugas chegam, a pele já não tem o mesmo tônus. Depois de engravidar duas vezes é complicado. Mas amadurece também o seu olhar para você mesma, que fica mais generosa e se perdoa mais. Estou com o corpo que quero. Sempre tive uma genética muito favorável. Mas nunca tinha sido tão disciplinada com exercícios. Faço de tudo um pouco: muay thai, exercícios funcionais, peso, TRX.”

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/05/juliana-paes-exibe-corpaco-em-viagem-para-maldivas.html