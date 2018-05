DA VEJA SP



Um dos nomes mais populares da Igreja Católica no Brasil, o padre Fábio de Melo provocou polêmica ao falar, em uma cerimônia religiosa, que comeria o alimento colocado em um despacho, um ritual comum nas religiões de matrizes africanas. “Com todo respeito a quem faz macumba, pode fazer, pode deixar na porta da minha casa que, se estiver fresco, a gente come“, disse.



O registro foi feito no dia 8 de abril de 2018, em uma celebração realizada na comunidade católica de Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. O sermão de Fábio de Melo foi publicado pelo canal oficial da Canção Nova no YouTube. O vídeo acumulava mais de 170 000 visualizações mas, desde a repercussão do caso, foi apagado.



Em nota ao G1, o padre Fábio de Melo revelou que sempre se manifestou publicamente respeito por todas as religiões e que apenas expressou, em uma celebração cristão, convicções cristãs. O religioso também pediu desculpas: “Peço perdão aos que se sentiram ofendidos“. “Sempre manifestei publicamente o meu respeito a todas as religiões. O candomblé fez parte da minha origem. Nunca quis ofender ou desmerecer quem quer que seja. Apenas expressei, durante uma celebração cristã, convicções cristãs“, diz, no comunicado.



“Eu não sou proprietário da verdade. Eu estou em busca dela. Quero o esclarecimento espiritual que me coloque ao lado de todos. Diferentes e iguais a mim. Somos irmãos e não me sinto melhor que ninguém. Se fui infeliz na forma como expressei o meu não crer, perdoem-me. Já fiz um contato com o babalorixá Ivanir dos Santos. Ele foi extremamente gentil comigo. Nosso desejo é esclarecer que tolerância religiosa não significa abrir mão do que cremos ou não cremos, mas conviver harmoniosamente, colaborando na construção de um mundo melhor. O mundo já está dividido demais para que criemos outras divisões a partir de nós“, diz.



O discurso de Fábio de Melo faz parte da pregação “Crer na autoridade que Deus nos deu”. No sermão, o padre fala sobre ter fé no poder de Cristo por meio dos homens. Durante a pregação, ele questiona e ironiza os cristão que têm medo de “macumba”. “Você tem o poder de expulsar demônios. E você treme toda quando vê aquela galinha preta na porta da sua casa“, diz. “Se você achar que uma galinha na porta da sua casa com um litro de cachaça e uma farofa de banana tem o poder de trazer destruição na sua casa, na sua vida, você não conhece a força do Cristo ressuscitado“.

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/fabio-de-melo-polemica-macumba/