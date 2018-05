DA REVISTA MONET



A participação do Homem de Ferro em Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) durou apenas oito minutos. Mas foi o suficiente para render a Robert Downey Jr. US$ 10 milhões (mais de R$ 35 milhões), segundo a Variety. Ou seja, o astro recebeu mais de um milhão de dólares por minuto em cena.



Durante as filmagens da produção, Downey Jr. revelou ser um grande fã do Homem-Aranha e revelou estar muito feliz em participar do longa e apresentar o personagem para uma nova geração. O astro, que é um dos artistas mais requisitados da indústria do cinema, também teria recebido US$ 40 milhões pelo seu papel coadjuvante em Capitão América: Guerra Civil (2016), estrelado por Chris Evans.



Para Evans, aliás, Downey Jr. é "insubstituível" no papel de Home de Ferro. “Ninguém pode ser o Homem de Ferro. Não é um papel como o Super Homem ou o Batman que pode encontrar diferentes encarnações”.

