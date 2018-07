DA QUEM



Sabrina Sato compartilhou com seus fãs mais um registro de sua gravidez e mostrou sua barriguinha de 5 meses de gestação com uma foto em que aparece posando de lingerie na cama.



"Eu passo a mão nela, converso e fico impressionada como ela cresce rápido. E ela nem imagina o tanto que mudou a minha vida. Como sou hoje mais cuidadosa e feliz. #babygirl #20weekspregnant #babybump #pregnant", escreveu ao falar sobre os cuidados nessa nova fase.



Entre o fim de abril e início de maio, Sabrina ficou internada no Hospital Israelita Albert Einstein, para fazer repouso e cuidar da gestação. Como a gravidez foi considerada de risco, ela adequou um novo ritmo de trabalho, mas já retomou os compromissos profissionais.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/sabrina-sato-mostra-o-barrigao-de-gravida-como-cresce-rapido.html