Um dos momentos que provocaram mais polêmica recentemente no Programa Silvio Santos foi cortado da edição deste domingo (8) da atração do SBT. O apresentador havia feito um comentário sobre o peso de Preta Gil e, insatisfeita, ela reclamou nas redes sociais. O protesto de Preta acabou desencadeando uma onda de comentários negativos, entre eles um tuíte furioso de Gaby Amarantos.



Durante a gravação, Silvio comentou: “Você está mais gorda do que da última vez que esteve aqui (no SBT), mas o seu rosto continua bonito”. Preta ficou ofendida com a ‘observação’. O trecho foi excluído do programa, mas é possível notar o desconforto da cantora durante o jogo, que teve a participação de David Brazil.



Em um outro trecho, uma mulher do auditório respondeu “Preta Gil” quando as dicas eram “Tem pneu, tem homem, tem música de carnaval”. Silvio perguntou a ela: “Você tem pneu?” “Tenho, graças a Deus”, respondeu. Assista à versão que foi ao ar:

A participação da cantora, que apareceu monossilábica em cena, repercutiu nas redes sociais. Confira os comentários:

Preta Gil totalmente desconfortável, a parte da treta foi cortada possivelmente mas Silvio Santos leva tudo na brincadeira e disse que casaria com o David Brasil, aonde este homem é preconceituoso é um ícone da TV o maior de todos #ProgramaSilvioSantos — BARNEY🙏💙 (@DiegoCamini) 9 de julho de 2018

Silvio Santos nem falou nada, e a Preta Gil já está quase chorando??? Ou ele falou, e cortaram? #ProgramaSilvioSantos — SBT Novelas (@NovelasSBT2) 9 de julho de 2018

Senti um clima quando o silvio santos perguntou se a preta gil tinba pneu #ProgramaSilvioSantos — iago (@IagoRochaCabreu) 9 de julho de 2018

Fizeram um "auê" esses dias porque o Silvio Santos chamou a Preta Gil de gorda, mas ficaram de boca fechada quando a Lívia Andrade disse que embebedaria um homem pra levar pra cama... só observo. #ProgramaSilvioSantos — Daniel (@Daniel_Domador) 9 de julho de 2018

Silvio Santos dando show de homofobia. @PretaGil visivelmente desconfortável. David Brasil fazendo a louca... Que lixo de programa... — Gilson Braga (@gbaj_) 9 de julho de 2018

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/silvio-santos-preta-gil-cena-polemica/