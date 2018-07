DA VEJA SP



Neste sábado (7), Marco Luque apresentou no Altas Horas, da Rede Globo, o personagem Eloy, um personal stylist e digital influencer. Ele comentou o figurino e a beleza de todos os convidados.



Para Deborah Secco, ele disparou: “Você desperta mais do que inveja, as mulheres têm ódio de você”. Deborah entrou na brincadeira, mas balançou a cabeça, em sinal negativo.



Minutos depois, quando Luque saiu do palco, uma convidada da plateia perguntou se a atriz sentia o machismo nas próprias mulheres. “Infelizmente, eu sinto que a minha geração foi criada em uma sociedade extremamente machista. Homens e mulheres machistas. A gente começa uma luta agora, mas é uma luta muito longa e dura. Temos que ser muito fortes e persistentes”, ela afirmou.



Logo depois, Deborah aproveitou para citar personagens polêmicos, como a Bruna Surfistinha. “Infelizmente, fico muito triste quando dou algumas declarações e vejo a maioria das mulheres comentando: ‘vagabunda, piranha’. Me julgam muito pelos papéis que fiz e eu sempre falo que, graças a Deus, eu não tenho vergonha nenhuma de ter feito uma prostituta. Eu teria mais vergonha de fazer políticos no momento”, declarou.



