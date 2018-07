DA REVISTA MONET



A cantora Jennifer Lopez utilizou sua conta no Instagram para mostrar um pouco de sua rotina de malhação e treinamentos físicos. Hoje aos 48 anos, a celebridade aparece no registro puxando ferro vestida toda de branco. “Pegando pesado hoje mesmo estando pegando fogo lá fora”, escreveu a artista na legenda do registro.



A foto de Lopez malhando foi compartilhada um dia após ela publicar nas redes sociais um registro no qual aparece e maiô rosa e chapéu sentada em uma praia ao lado de seu atual namorado, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez. “São os momentos simples de silêncio que importam mais”, afirmou Lopez na legenda da imagem.



Mãe de duas crianças, frutos de seu casamento com o cantor Marc Anthony entre 2004 e 2014, Lopez tornou público seu relacionamento com o ex-atleta em fevereiro de 2017. Desde então, os dois têm aparecido constantemente juntos em eventos públicos e fotos publicadas pelos dois nas redes sociais.

Instagram A cantora Jennifer Lopez em uma praia na companhia do namorado, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez





