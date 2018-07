DA QUEM



Beyoncé adora deixar a pulga atrás da orelha dos fãs e durante uma apresentação na Europa, a cantora acariciou a barriga -- como anunciou sua primeira gravidez durante o VMA em 2011 -- e aumentou as especulações que estaria esperando o quarto filho (veja o vídeo abaixo).



Nas redes sociais, os fãs estão comentando bastante o vídeo. "Beyoncé, que mão foi essa?", escreveu um fã no Twitter. "Espero que sejam gases", brincou outro. "Se ela estiver grávida de novo, ela não vem para o Brasil. JayZ, eu sei que você tem condições, mas já chega", disse uma internauta. "Não é possível, essa mulher quer fazer uma creche só com filhos dela", falou outra.



A cantora é mãe de Blue Ivy, de 5 anos, e Sir e Rumi, de 1 ano. Beyoncé e JayZ estão na Europa com a turnê On The Run II.



Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/beyonce-posa-com-mao-na-barriga-e-fas-especulam-nova-gravidez.html