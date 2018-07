DA QUEM



Rodrigo Santoro e Márcio Garcia se encontraram em uma praia de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. "Dia de sol, muito esporte, comida saudável e boas risadas com os amigos de longa data! Sempre bom rever os irmãos de longa data", afirmou o apresentador.



Ainda no post divulgado nesta segunda-feira (9) no Instagram, Márcio contou que a foto foi feita pelo cineasta Raul Guterres. "Sempre bom rever os irmãos de longa data", completou ele, que voltará à televisão a partir do dia 22 de julho com mais uma temporada do programa Tamanho Família da TV Globo.



Santoro, que se divide entre o Brasil e os Estados Unidos, aproveitou sua visita ao país natal para filmar uma participação especial no longa-metragem live action Turma da Mônica - Laços.

