DA QUEM



Solange Frazão impressionou com sua excelente forma ao postar uma imagem de biquíni na rede social. Na foto, a musa fitness, de 55 anos, aparece deitada, à beira da piscina. "Hoje eu só quero que o dia termine bem", escreveu ela na legenda do clique.



Em entrevista recente à QUEM, a musa fitness lembrou quando viu a importância do esporte e da alimentação para a sua saúde. "Sempre gostei de esportes. Não gostava muito de ficar quietinha, brincando de boneca, de pintar... Eu vivia em uma rua fechada e por isso estava sempre brincando fora de casa ou na praça. Tinha uma vida de interior! Gostava muito de brincar de jogar bola com o meu irmão", lembrou.



"Com sete anos, tive um problema grave de saúde, uma bronquite asmática forte. Se eu não fosse uma esportista, teria problemas respiratórios. Comecei a fazer natação por recomendação médica. Isso marcou a minha vida. Lembro que ele falou que eu ia precisar fazer exercícios para a vida toda para abrir os pulmões. Meus pais ficaram tão preocupados que me colocaram na natação e no vôlei e começaram a prestar atenção também na minha alimentação. Os anos se passaram e quase virei uma atleta. Participei até de campeonatos de vôlei interestaduais", acrescentou ela, que é mãe de três filhos: Bruna, Thabata e Lucca.

