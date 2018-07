DO METRÓPOLES



Quem vê o entrosamento da equipe de futebol da Bélgica nem imagina a grande treta que já rolou entre dois importantes jogadores da seleção. Os carrascos da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2018 estão no centro desta polêmica.



A história aconteceu em 2013, mas até hoje rende comentários. Acontece que o goleiro Thibaut Courtois teve uma noite de amor com a (agora) ex-namorada do craque Kevin De Bruyne.



Em entrevista ao Daily Mail, Caroline Lijnen revelou detalhes chocantes sobre o caso que teve com o arqueiro belga E revelou que Courtois tinha oferecido a ela “o que não tinha recebido durante um relacionamento de três anos” com De Bruyne.



Na ocasião, Caroline contou que o namorado havia a traído com a melhor amiga dela. “No verão de 2012, Kevin me contou que teve um caso com a minha melhor amiga. Eu lhe dei a escolha: ela ou eu. Eu estive pronta para lhe dar outra chance, mas nossa relação nunca mais foi a mesma depois daquilo”, desabafou à publicação. E foi assim que ela resolveu “dar o troco”.



Ainda de acordo com a moça, ela ficou encantando com Courtois, que cozinhou para ela no primeiro encontro e que De Bruyne nunca havia feito nada parecido. Além disso, ressaltou que se sentia à vontade para conversar com o goleiro e que sentia falta disso.



Os dois atletas são amigos desde a infância e a relação deles ficou muito abalada quando De Bruyne descobriu. E a briga foi tão intensa que quase prejudicou a Seleção Belga antes da Copa de 2014. A Federação de Futebol da Bélgica e o técnico Marc Wilmots foram obrigados a intervir na história. Eles ficaram sem se falar por um tempo, enquanto ambos jogavam juntos no Chelsea.



Hoje, De Bruyne é casado com Michele Lacroix e é pai de Mason Milian De Bruyne. Thibaut Courtois não manteve o relacionamento com Caroline.

