DO METRÓPOLES



Nego do Borel teve seu carro roubado no último fim de semana. Inconformado com o ocorrido, ele foi às redes sociais fazer um apelo aos fãs: solicitou que entrassem em contato caso vissem a BMW X6, avaliada em cerca de R$ 500 mil.



“Alô, rapaziada do Rio de Janeiro, tranquilo? Gente, acabei de ser roubado, meu carro acabou de ser roubado aqui. É uma BMW, azul escura, X6. Queria pedir a ajuda de vocês”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram.





O automóvel foi levado na Praça Saens, Peña, na Barra da Tijuca. De acordo com o UOL, o carro era dirigido pelo pai do cantor, que foi buscá-lo no aeroporto. Quando parou em um semáforo, foi abordado por ladrões, que ocuparam a BMW.



Com o incidente, Nego precisou ligar para a equipe do seguro do automóvel, que usou um sistema para desarmá-lo e identificou o local aonde o carro foi parar.



Mais tarde, Nego deixou os fãs aliviados com a notícia da recuperação. “Graças a Deus recuperei meu carro. Meu carro lindo, que amo muito. Muito obrigado, galera! Está tudo certo”, declarou.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/nego-do-borel-tem-carro-luxuoso-recuperado-apos-fazer-apelo-na-web