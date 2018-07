DA QUEM



Jada Pinkett Smith revelou que lidou com "vários" vícios em sua vida, incluindo sexo. Segundo a People, no último programa Red Table Talk, no Facebook, a atriz abordou o tema do vício com sua mãe, Adrienne Banfield-Jones, que era viciada em heroína quando ela estava crescendo. Enquanto respondia a uma pergunta de uma fã, Pinkett Smith se abriu sobre seus próprios vícios.

"Quando eu era mais jovem, eu definitivamente acho que eu tinha algum vício em sexo, sim, que tudo podia ser consertado com sexo. Você sabe o que eu estou dizendo?", disse.



A mulher de Will Smith contou que houve outro período de tempo em que ela percebeu que tinha um problema com a bebida. "Lembro-me de uma época em que eu estava sozinha em casa e bebi duas garrafas de vinho e já estava indo para a terceira. E eu fiquei tipo: 'Agora espere. Você está em casa sozinha entrando na sua terceira garrafa de vinho? Você pode ter um problema'", recordou.



Pinkett Smith continuou: "Por que você está fazendo isso? É o comportamento que está ligado a isso, porque se você quer fazer muito sexo, é ótimo, mas por que você está fazendo sexo? É para isso que você precisa olhar".



Esta não é a primeira vez que Pinkett Smith abordou o tema sexo em seu programa. Durante um episódio do programa em maio, com a filha Willow Smith, a estrela revelou que ela "passou por um tipo de vício" com brinquedos sexuais.



"Eu não acho que usei brinquedos com um parceiro, mas usei muitos brinquedos sozinha. Eu me dei múltiplos orgasmos. Só porque eu estava em um estado de exploração e estava me abstendo dos homens. Eu realmente acho que também passei por um tipo de vício. Um dia eu estava tendo cinco orgasmos por dia", lembrou.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/mulher-de-will-smith-diz-que-lutou-contra-o-vicio-em-sexo-quando-era-mais-nova.html