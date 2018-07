DA VOGUE BRASIL



Carol Dantas e Vinicius Martinez não se deixaram abater pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2018 e seguem sendo felizes - desta vez, na Rússia, onde desembarcaram no fim da semana passada.



Curtindo dias de romance, o casal faz questão de compartilhar fotos e trocar declarações de amor tendo os quase 2 milhões de seguidores (somados) do Instagram como testemunhas.



Na tarde desta segunda-feira (09.07), a modelo, mãe do filho de Neymar Jr., Davi Lucca, compartilhou um clique em um restaurante e se derreteu: "Meu melhor amigo é o meu amor".



Mais cedo, o amado também aproveitou a rede social para mostrar seu lado romântico em um clique semelhante: "Estamos há quase 20 dias juntos viajando. Essa foto simboliza um casalzão da porra apaixonado".



Enquanto os pombinhos estão viajando pela Europa, Davi aproveitou para assistir os jogos do paizão na Rússia acompanhado pela família dele.

