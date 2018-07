DA QUEM



Taylor Swift e seu namorado, o ator Joe Alwyn, foram clicados em momento de romance nas praias de areia branca e águas cristalinas azul-turquesa do arquipélago de Turks e Caicos, no Caribe, no fim de semana.



A cantora pop de 28 anos e o ator inglês passearam de mãos dadas na beira da praia, com drinques nas mãos. O ator chegou a entrar na água com uma garrafa de cerveja na mão. A cantora, que sempre usa biquíni de cintura alta no melhor estilo da vovó, surpreendeu ao usar uma peça menor, que deixou à mostra o corpo violão.



Atualmente, Taylor está em tunrê mundial com a bem-sucedida Reputation Tour, sem datas para passar pelo Brasil.



Joe Alwyn, que estrelou filmes como A Longa Caminhada de Billy Lynn e O Sentido Do Fim, está namorando Taylor desde junho do ano passado. Segundo boatos, Taylor escreveu uma das canções do disco novo, a Gorgeous, para o novo amor. Nela ela fala sobre um rapaz muito lindo.



Antes dele, Taylor estrelou dois outros relacionamentos que chamaram a atenção dos fãs: com o DJ e produtor Calvin Harris, com quem ficou por 15 meses e se separou em junho de 2016, e com o ator Tom Hiddleston, com quem namorou de junho a setembro do mesmo ano.

Reprodução O ator Joe Alwyn

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/taylor-swift-e-namorado-curtem-dia-de-praia-e-romance-no-caribe.html