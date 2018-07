DO EXTRA



Nego do Borel resolveu inovar em seu novo clipe. O funkeiro dá um beijão na boca do modelo Jonathan Dobal numa das cenas do vídeo lançado nesta segunda-feira.

Jonathan é do Rio de Janeiro e é um dos bonitões que integram o programa "Ferdinando Show", exibido no Multishow.



O clipe da música "Me solta" foi gravado no Morro do Borel, na Zona Norte do Rio, onde Nego foi criado.

Nas cenas, o funkeiro aparece também vestido de mulher, com direito a bolsa e salto alto vermelho, e rebola muito para encarnar a personagem Nega da Borélia.

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/nego-do-borel-beija-modelo-na-boca-em-novo-clipe-22869110.html