Um vídeo de Mel B dando uma bronca em Louis Walsh depois que ele aparece agarrando seu bumbum ao vivo na TV ressurgiu nesta semana na internet. De acordo com o tablóide The Mirror, o incidente aconteceu no 'Xtra Factor' em 2014, em que Mel era jurada ao lado de Louis, Cheryl Cole e Simon Cowell.



Mel B e os demais jurados estavam sendo entrevistados por Sarah Jane Crawford quando Louis Walsh colocou o braço em volta dela. No clipe, Mel B é vista ficando visivelmente irritada com Louis, de 65 anos, quando ele a toca. "Espere um segundo, espere", Mel B diz a Sarah, pausando a entrevista.



"Por que você está pegando na minha bunda?", Mel B pergunta, virando-se para o empresário de música irlandesa. Sarah Jane, em seguida, brincando, diz: "Louis! Mãos onde podemos vê-las, por favor". Mel B chama Louis de "inapropriado" e se afasta mais dele no sofá. O pequeno clipe ressurgiu no Twitter na segunda-feira e foi compartilhado novamente entre os fãs, que pareciam revoltados com o acontecido.



Um dos seguidores comentou: "Ainda estou confusa de que as pessoas sintam que a mel b não 'reagiu adequadamente' ao óbvio assédio sexual que ela estava recebendo na TV... Ela estava desconfortável e deixou seu estado óbvio. quem é que se importa se louis walsh foi chamado atenção?! Ele, desnecessariamente, agarrou-a por detrás!".



Mel B substituiu Nicole Scherzinger como a quarta jurada do reality show 'X Factor', em 2014. Louis Walsh faz parte do programa desde que foi lançado em 2004, mas ele anunciou que não voltaria para a temporada de 2018, que começa a ser filmada ainda este ano.

Veja o vídeo:



