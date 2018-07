DA QUEM



É oficial! Justin Bieber e Hailey Baldwin vão oficializar a união. O cantor canadense publicou um texto se declarando para a modelo e confirmando o noivado -- noticiado pelo TMZ no final de semana. Em menos de 15 minutos, a publicação já passava das 1,2 milhões de curtidas.



"Eu ia esperar um pouco para dizer, mas as palavras voam rápido. Ouça com atenção, Hailey: eu estou tão apaixonado por tudo sobre você. Estou comprometido a passar minha vida conhecendo cada parte de você, te amando, paciente e gentilmente", começou ele.



"Eu prometo guiar a nossa família com honra e integridade, deixando Jesus e o Espírito Santo nos guiar em tudo que fazemos e decidirmos. Meu coração está completo e é totalmente seu. Eu sempre vou te colocar em primeiro lugar. Você é o amor da minha vida, Hailey Baldwin. E eu não passaria a minha vida com mais ninguém", escreveu o cantor.



"Você me faz uma pessoa muito melhor e nós nos completamos tão bem. Mal posso esperar para viver a melhor parte da minha vida. É engraçado porque agora, com você, tudo faz sentido. A parte que eu estou mais ansioso é que meu irmãozinho e minha irmãzinha vão poder ver outro casamento estável e saudável e procurar pelo mesmo. O tempo de Deus é literalmente perfeito. Nós ficamos noivos no sétimo dia do sétimo mês. O número sete é o número da perfeição espiritual. É verdade! Pode procurar! Isso não é louco? Aliás... Eu não planejei isso. Minha deusa, é tão bom ter nosso futuro garantido. Nós vamos estar muito melhores aos 70 [anos], lá vamos nós!".



No Twitter, Hailey também se declarou ao amado: "Não tenho certeza do que fiz na vida para merecer essa felicidade, mas sou tão grata a Deus por me dar uma pessoa tão incrível para compartilhar minha vida! Nenhuma palavra poderia expressar minha gratidão".



O pedido



Justin pediu Hailey em casamento na noite de sábado (7), segundo fontes disseram ao site americano TMZ. Duas mulheres dizem que viram o momento do pedido. Justin e Hailey estavam em um restaurante nas Bahamas, dançando salsa, quando o cantor teria dito aos seus seguranças que pedissem a todos para guardarem os celulares, pois algo especial estava para acontecer. Foi quando ele a pediu em casamento na frente de todos.



A modelo Hailey Baldwin tem criação metade brasileira e metade americana: ela é filha da brasileira Kennya Baldwin e do ator norte-americano Stephen Baldwin, além de ser neta do ícone da bossa nova Eumir Deodato com Mary Ellen Deodato. Sua relação com o Brasil é tão grande que ela traz tatuada no tornozelo a expressão 'Minas Gerais', estado em que a avó nasceu.



O casal voltou a namorar há um mês, logo após chegar ao fim o relacionamento iô-iô do astro pop com Selena Gomez. Os dois já tinha namorado por um curto período em 2015.



O pai de Justin, Jeremy Bieber, postou uma foto do filho nesse domingo (8) com a legenda: "Orgulho é eufemismo! Ansioso pelo seu próximo capítulo". Nos comentários, os seguidores parabenizaram Bieber pelo noivado.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/justin-bieber-confirma-noivado-com-hailey-baldwin.html