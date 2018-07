DA QUEM



Pabllo Vittar postou uma foto com uma peruca ruiva nesta segunda-feira (9) e ganhou muitos elogios de seus seguidores. "E essa boca de dar inveja até para a Kylie Jenner", escreveu um. "Casa comigo", postou outro. "Você é linda, sabia?", opinou um terceiro. Os fãs especularam sobre o visual da cantora: "É para o novo clipe!", apostou um deles.



No Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado no dia 28 de junho, o quadrinista Elyan Lopes divulgou, com exclusividade a QUEM, o esboço de Vélox - O Campeão da Liberdade, seu gibi com super-heróis inspirados em Pabllo Vittar e nos nossos atletas da ginástica olímpica. O autor e editor do projeto ousado no mercado de quadrinhos brasileiros explicou como surgiu a ideia, que agradou e muito os homenageados.



"Eu decidi criar o Vélox por conta da falta de representatividade da comunidade LGBTQI nos quadrinhos e principalmente no Brasil. As poucas publicações do gênero sempre são voltadas para o humor ou sátiras. Por isso, o Vélox é o primeiro super-herói solo assumidamente homossexual dos quadrinhos nacionais", contou Elyan.



Pabllo se sentiu lisongeado com a homenagem. "É muito legal porque além de ser fã dos desenhos, quadrinhos e séries animadas, é um jeito legal de passar essa mensagem de igualdade e mostrar também o tamanho da nossa força. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto que vai trazer tanta visibilidade pra nossa luta", comemorou o artista.



