O chef e apresentador do MasterChef, da Band, Henrique Fogaça deu detalhes nesta segunda-feira (9) sobre um processo que move na Justiça contra um “hater” que, em 2014, atacou a sua filha Olívia, que é portadora de necessidades especiais.



Segundo publicação, o caso aconteceu no dia em que participantes cozinhariam caranguejos para o programa de TV.



Mais cedo, no mesmo dia, o chef havia publicado uma foto de sua filha, então com 8 anos, em seu Instagram para parabenizá-la pelo seu aniversário, e um usuário de perfil falso da rede nomeado “Paco suesa” comentou dizendo “Gosta de transformar seres inferiores em fezes, gosta de ferver animais vivos? Esfola essa aí que tem menos capacidade mental que porcos, ferve essa aí que não consegue se virar sozinha, diferentemente de caranguejos“.



“Fiz um boletim de ocorrência e agora, depois de 4 anos, a justiça será feita”, escreveu Fogaça. “O objetivo dessa postagem é incentivar as pessoas para não se calarem diante de situações como essa descrita. A Justiça tarda, mas não falha”, prosseguiu.

