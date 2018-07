DA VEJA SP



O ator Johnny Depp está sendo acusado por um produtor de tê-lo agredido a socos no set de filmagem de City of Lies, longa-metragem dirigido por Brad Furnan, que fala sobre as investigações dos assassinatos dos rappers Tupac Shakur e Notorious B. I. G. O filme tem estreia prevista para 7 de setembro nos Estados Unidos.

Segundo documentos do processo contra o ator, obtidos pela revista americana Variety, a agressão teria ocorrido no dia 13 de abril do ano passado, quando a produção filmava a área externa do Barclay Hotel, em Los Angeles.

O produtor Gregg “Rocky” Brooks conta que a equipe tinha permissão para filmar até as 19h, mas, devido à quantidade de cenas, a produção conseguiu estender o prazo até as 23h – mas não poderia passar desse horário.

Ao informar Depp sobre essa exigência, o ator teria dito: “Quem c… é você? Você não tem direito de me dizer o que eu tenho de fazer!” Ao tentar explicar sobre as regras, o astro teria, então, gritado: “Não me interessa um c… quem você é, você não pode me dizer o que fazer.”

Em seguida, o ator teria socado Brooks abaixo da costela e falado: “Agora, eu te pago 100 000 dólares para você me socar no rosto.” Mas, antes que a briga se estendesse, os seguranças de Depp teriam separado os dois. De acordo com o produtor, Depp cheirava a álcool e parecia embriagado.

Brooks foi demitido três dias depois. O motivo, de acordo com a publicação americana, teria sido porque ele se recusou a assinar um termo de compromisso de não entrar com uma ação na Justiça contra o ator.

Outros detalhes do processo, como o valor de indenização exigido pelo produtor, não foram revelados.

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/johnny-depp-e-acusado-de-ter-dado-soco-em-produtor-durante-filmagem/