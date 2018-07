DA QUEM



Em um mês, Daniel Rocha passou por uma grande transformação física. O ator emagreceu 9 quilos, passou por sessões de bronzeamento artificial e aplicou até toxina butolínica (Botox) no rosto para ficar com as sobrancelhas arqueadas. Tudo para viver Acelino Popó na série Irmãos Freitas, criada por Sérgio Machado e Walter Salles, com produção da Gullane e Vídeo Filmes, no canal Space.



A produção, prevista para estrear ano que vem, contará a história do lutador - seis vezes campeão mundial de boxe - que saiu de Salvador para ganhar o mundo e deixou para trás sua história, carregada de amor e diferenças com Luís Cláudio, seu irmão mais velho e o primeiro grande boxeador de sua família.



"Quando falaram que eu tinha sido selecionado para fazer o Popó, eu estava pesado. Tive que emagrecer muito porque iria interpretá-lo desde o começo profissional até o primeiro título mundial. E a categoria dele era muito baixa, de 58 quilos. Nas fotos que recebi como referência, ele era bem magro. Então, eu tive que perder muito peso. Perdi uns 9 quilos (com a dieta low carb) para fazer essa fase dele. E foi bem difícil, eu tinha pouco tempo, só um mês", lembra o ator, de 1,75, que estava pesando 76 quilos e chegou a pesar 62,5 quilos.



Selecionado entre 500 atores, depois de passar por inúmeros testes, Daniel se empenhou na preparação para o papel. "Porque o Popó é o maior lutador de boxe que já existiu no Brasil e eu queria muito que ficasse um resultado satisfatório. Eu não queria que alguém visse a série e falasse: 'Nossa, ele não tem noção nenhuma do que está fazendo'. Eu queria ser parecido com ele lutando. E treinei bastante, treinei desde o fim de novembro do ano passado, quando fiquei sabendo que seria o Popó, até o dia as gravações, no final de dezembro", explica.



Daniel conta que estava rodando o filme Recife Assombrado, que conta as lendas urbanas da cultura pernambucana, quando soube da série. "Quando fiquei sabendo que tinha rolado, eu acabei o filme, voltei para o Rio e comecei a me preparar: no final de dezembro, eu já tinha perdido os 9 quilos e estava bem focado nisso. Eu nunca tinha passado por um processo tão difícil", destaca.

Para ficar o mais parecido possível com Popó, o ator quis treinar boxe com o próprio. "Nós ficamos treinando três vezes por semana e ele me ensinou bem o estilo dele de luta. Além disso, me contou tudo sobre a vida dele. Ele e a família passaram por muita dificuldade. Ele me falou que a única opção de vida deles era lutar. Ele só tinha estudado até a quinta série e o irmão dele era analfabeto. Então a única escolha dele era ser boxeador", lembra.

Daniel diz que a história de vida do boxeador é inspiradora e emocionante. "Popó queria tirar a família da miséria porque eles passavam por muitas necessidades. E ele tinha muito foco nisso e conseguiu. Hoje em dia, o Popó conseguiu proporcionar uma vida bem legal para a família toda. Isso é f... de ver, é bonito demais!", elogia ele, revelando qual foi a cena que mais o tocou na série. "A cena em que os empresários começam a parar de investir no irmão dele, que era a grande revelação do boxe, e começam a investir nele foi bem difícil. O irmão dele sempre foi o herói e a inspiração do Popó".

Outro momento difícil na série foi quando Daniel precisou perder peso para mostrar como os boxeadores se preparam para a pesagem antes da luta. "Eu tive que me desidratar, eu perdi quatro quilos em um dia para fazer a cena. Foi muito difícil. Mas foi o que o Popó passou e eu decidi fazer algo parecido também para ficar real na cena. Foi bem complicadinho, mas deu certo", lembra ele, contando como foi o processo.

"Foi com água destilada e sauna. E tinha um boxeador e um personal trainer do meu lado para me monitorarem. Porque desidratar não é uma coisa tão segura. E isso aconteceu na minha primeira diária de gravação. Ainda teria quatro meses gravando de trabalho pela frente e não podia acontecer nada ruim comigo".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/Series-e-filmes/noticia/2018/07/daniel-rocha-perde-9-quilos-faz-bronzeamento-artificial-e-tratamentos-faciais-para-viver-popo-na-tv.html