A socialite Kourtney Kardashian surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao revelar que o fotógrafo responsável pelas fotos sexy compartilhadas por ela é seu filho de 8 anos, Mason Kardashian DiSick.



A celebridade de 39 anos deu crédito ao filho ao responder à crítica de uma seguidora no Instagram no espaço de comentários de uma foto questionando onde estavam os filhos dela. “O meu filho estava tirando a foto e os outros dois estavam sentados à minha frente. Muito obrigada pela sua preocupação”, provocou Kourtney.

Na foto creditada pela socialite ao filho, ela aparece de biquíni, com os olhos fechados, fazendo biquinho com os lábios e ajoelhada em cima do iate em que passa férias com as crianças e o namorado, o modelo Younes Bendjima, no Mar Mediterrâneo.

Apesar da revelação inesperada feita por Kourtney em relação ao autor da foto, a celebridade foi elogiada por seus seguidores pela resposta enfática dada por ela. “Como se você precisasse se justificar…”, afirmou alguém. “Esses trolls não têm o que fazer, pessoas tristes!”, exclamou outra pessoa.

Mais velha das irmãs do clã Kardashian-Jenner, Kourtney é mãe de três crianças, todas frutos de seu casamento com o empresário e playboy norte-americano Scott Disick. Os dois estiveram juntos entre 2006 e 2015. No momento, ele está namorando a modelo Sofia Richie.

Instagram A socialite Kourtney Kardashian na companhia do namorado, o modelo Younes Bendjima, de férias na Itália

