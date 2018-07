DO EXTRA



A caçada durou uma década e, agora, finalmente, agentes da NT Parks and Wildlife, órgão que cuida da vida selvagem no Território Norte (Austrália) conseguiram capturar um crocodilo de nada menos 4,7 metros de comprimento (o tamanho médio de um carro de passeio) e 600 quilos.



O exemplar da espécie é maior que a média encontrada na região do Rio Katherine, contou reportagem do "Sydney Morning Herald". Ele tem cerca de 60 anos. Dez anos atrás ele foi avistado pela primeira vez nas redondezas, chamando atenção de agentes ambientais por causa do seu porte.



O crocodilo foi sedado para que pudesse ser retirado da água. Ele foi encaminhado para um santuário, onde será melhor preservado e não representará risco para a população.

Veja o vídeo:

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr — Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) 9 de julho de 2018

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/apos-10-anos-de-cacada-agentes-capturam-crocodilo-de-600-quilos-22870460.html