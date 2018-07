DO EXTRA



Um passageiro despachou uma mala no Aeroporto Internacional de Miami (Flórida), no último domingo (8/7), que levantou suspeitas da Administração de Segurança de Transportes dos EUA (TSA). Agentes foram checar a bagagem e descobriram que havia dentro dela um gabinete vertical de computador. Dentro dele, uma píton!



O passageiro tinha passagem para Barbados, ex-colônia britânica próxima do Caribe. Ele foi detido por contrabando, contou o "Miami Herald". A serpente foi confiscada e entregue a agentes ambientais.



"A cobra não embarcou graças aos nossos agentes. Eles foram investigar e acharam a cobra viva. O caso poderia ter resultados fatais", disse Sari Koshetz, porta-voz da TSA, ressaltando que a descoberta de massa orgânica na mala levou a um alerta de segurança.



Em 2012, uma passageira tentou embarcar em avião no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale (Flórida) com um cobra escondida no sutiã.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/passageiro-despacha-mala-com-piton-escondida-dentro-de-computador-22870844.html