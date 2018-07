DO METRÓPOLES



Os fãs de Nego do Borel, em especial o público LGBT, foi à loucura com o lançamento do clipe Me Solta, divulgado na segunda-feira (9/7) e repercutido nas redes sociais devido ao beijo gay do cantor em um dos dançarinos.



O galã do clipe, que protagonizou a cena romântica, é Jonathan Dobal. Heterossexual e pai de duas crianças, o modelo conta que nunca havia beijado um homem antes. Para ele, a oportunidade resultou numa quebra de paradigmas.



“Este é um trabalho diferente pra mim […] Lá, no dia da gravação, foi muito tranquilo. Fizemos apenas dois takes, o diretor Lucas elogiou muito logo na primeira vez que fizemos. Tivemos que repetir somente mais uma vez pra garantir”, explica Jonathan, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.



Morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Jonathan trabalha como ator, modelo, engenheiro e ainda é assistente de palco do programa Fernandinho Show, do Multishow. Pai de um garoto de 14 anos e de uma menina de 10, o artista afirma não se preocupar com as críticas após a repercussão do vídeo.



“Não me preocupo com meus filhos. Eles entendem que este é o meu trabalho. Quanto às agressões na internet, não tenho medo do que virá. Vejo este beijo como um trabalho artístico que precisa estar livre de discriminação”, pontua o rapaz, que é solteiro e declara ter sofrido alguns assédios nas últimas horas.



“Estão rolando muitas cantadas, mais de homens do que de mulheres. Eles se soltam nas redes sociais”, brinca Jonathan.

