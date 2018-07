DA QUEM



Thaeme foi alvo de uma confusão nas redes sociais. A equipe da cantora, responsável por auxiliá-la nas redes sociais, manteve um post como se o Brasil fosse disputar mais uma partida da Copa do Mundo da Rússia.



Confiante de que o Brasil passaria para a etapa semifinal, a equipe havia programado um post para esta terça-feira (10). No entanto, a Seleção foi eliminada pela Bélgica após a derrota por 2 a 1 na sexta-feira (6) e o post não foi desprogramado. "Ansiedade me define em dia de jogo do Brasil. Coração chega tá apertado. Vem hexa", escreveu ela, que minutos depois apagou o post. A publicação chegou a receber algumas curtidas.



No início da tarde desta terça-feira, a cantora mostrou bom humor ao se manifestar sobre o ato falho. "Erro da equipe de digital que esqueceu de desprogramar post... Óbvio, né? E eu levando a fama... (risos)."



Recentemente, Thaeme falou com a QUEM sobre a rotina de shows e o cuidado com a saúde. "Quando a gente está em show, acaba sendo 1h40min de exercícios. Levo marmita, tudo direitinho, e já me reeduco faz muito tempo, mas seguindo certinho tem um mês, mais ou menos".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/thaeme-se-confunde-e-faz-post-em-apoio-jogo-inexistente-do-brasil-pela-copa-do-mundo-vem-hexa.html