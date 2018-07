DO EXTRA



Neymar reapareceu na tarde desta terça-feira numa foto postada pelo amigo Jota Amancio. O jogador aparece em sua casa em Angra dos Reis, na mesa do almoço. Na postagem, ele recebeu o apoio do parça: "Juntos também nas horas tristes".

É a primeira foto de Neymar desde que ele retornou da Rússia, depois da eliminação da Copa do Mundo. Ao desembarcar no último domingo, no Rio, Neymar seguiu para sua casa de praia num jatinho particular.



Há três dias, Jota Amancio já havia postado uma foto de todos os jogadores da seleção brasileira e fez uma defesa do time: "Esses guerreiros deram o máximo para alcançar o objetivo!!! Não quero lamentar nada, só agradecer por cada esforço de vocês... Acredito que a nação Brasileira está super orgulhosa de todos vocês!!! Parabéns pelo esforço de todos".



Jota Amancio e outros "parças" de Neymar, como o empresário Gustavo Almeida, acompanharam a Copa diretamente da Rússia.



