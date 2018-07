DA QUEM



Paolla Oliveira está de férias, mas não abre mão da boa forma. A atriz esbanjou beleza e sedução ao posar de roupa íntima para a campanha 2018 da grife Nayane Rodrigues Lingerie. No ensaio fotográfico, a estrela mostra suas belas curvas na coleção vibração.



Em recente conversa com QUEM, durante a sessão de convidados do espetáculo Ícaro and the Black Stars, no Rio de Janeiro, a artista reforçou que acha importante manter a dieta e a prática de exercícios mesmo não estando no ar.



“O trabalho vai e vem, mas a vida é uma só. A gente tem que ser regrada em tudo. Não é para ser chata a vida, mas regrada, tudo tem seu limite. De férias, a gente descansa um pouco, mas esquecer a dieta e ir malhar só quando quiser, não existe mais isso”, conclui.



O último trabalho de Paolla na TV foi a marcante Jeiza, policial e lutadora profissional na novela A Força do Querer. A atriz foi conseiderada a Melhor Atriz no prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, pela sua personagem na trama de Glória Perez. A estrela também ganhou o título de Mulher Mais Sexy do Mundo em 2017 pela Revista VIP.

Gil Inouê/Divulgação Paolla Oliveira

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/paolla-oliveira-esbanja-boa-forma-ao-posar-de-roupa-intima.html