DO G1



Elaine de Jesus, pastora e cantora gospel, teve sua casa em Boston, nos Estados Unidos, destruída pelo fogo. Elaine compartilhou o incidente noticiado por um jornal internacional, antes de embarcar para Boston na noite desta terça-feira (10). Ela estava no Brasil quando soube do incêndio.



Nascida em Ponta Grossa, no Paraná, Elaine se mudou com a família para os Estados Unidos aos 8 anos de idade e vem ao Brasil mensalmente para seus trabalhos como pastora e cantora.



Em conversa com o G1, Paulo Nascimento, assessor de imprensa de Elaine, falou sobre o ocorrido.



“Ela veio dos Estados Unidos no final do mês passado com o marido e o filho para uma missão no Amazonas, na primeira etapa, e depois seguiriam para Belém. Por causa da alta temperatura lá em Boston, o tanque de gás da churrasqueira explodiu. Foi assustador. Em três minutos, as chamas estavam bem alta e poder de destruição foi grande. Deu perda total. Destruiu toda a casa. Não se sabe ainda se o porão também foi destruído”, afirma o assessor.



Paulo não soube estimar o prejuízo, mas acredita que a casa de Elaine esteja avaliada em cerca de US$ 1 milhão. “Tudo que ela tinha ali se foi. Foi uma perda bem grande”.



“Conversei com ela depois do ocorrido e ela cantou uma canção que falava a respeito de fé. Disse que a vida é assim, que a gente perde, ganha e está tudo certo. Mesmo com o incidente, parece estar segura. Não está emocionalmente devastada. Ela está focada”, contou o assessor.



No Instagram, antes de embarcar para os Estados Unidos, Elaine relatou o ocorrido. "Queridos: estou em Manacapuru no Amazonas, acabamos de saber que nossa residência pegou fogo na cidade de Boston onde residimos. Estarei retornando com meu esposo e meu filho a nossa cidade hoje a noite. Conto com vossas orações, compreensão e apoio neste momento de aflição. Remarcaremos nossas agendas no Pará para outra data e atenderei com muito amor e carinho a todos".

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/elaine-de-jesus-cantora-gospel-brasileira-perde-casa-em-boston-apos-incendio.ghtml