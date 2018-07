DA VEJA SP



O clima pesou entre Douglas Sampaio e Mara Maravilha no Fofocalizando desta terça (10). Falando diretamente de uma delegacia no Rio de Janeiro, onde foi prestar depoimento sobre a acusação de agressão recebida pela atriz Jennifer Oliveira, sua ex-namorada, Douglas conversou com Mara, que estava no estúdio do programa do SBT. O resultado foi troca de farpas.



Mara, que participou com Douglas de uma edição de A Fazenda, decidiu conversar com ele. Não deu muito certo.



– O que nós estávamos comentando hoje é sobre esse episódio. Eu, por te conhecer, Douglas, eu falo para as pessoas… O Douglas não é uma pessoa fácil, não é uma pessoa de temperamento fácil… Mas longe de ser um monstro, um antissocial. Eu convivi, Douglas, com você e sei que você tem um temperamento explosivo – ela disse.



– Esse relacionamento que você teve com essa moça… Vamos supor que no caso aconteça de falar ‘o Douglas estava errado’, você vai sofrer as consequências, a Lei Maria da Penha, alguns serviços sociais, e isso, pronto, vai ficar um capítulo passado. Assim como ficou um capítulo passado a situação da Rayanne (Morais, ex do artista), que hoje tem uma medida preventiva de você não se aproximar dela. Como ficou um capítulo passado da história que eu faço parte da sua vida…



Nesse momento, Douglas interrompeu o comentário de Mara:



-Mara, só um minuto. A minha situação com a Rayanne a gente ainda está vendo de fato o que aconteceu. Você está falando uma coisa que você está se equivocando. É importante você falar o que é real porque você está numa coisa aqui que é aberta, e muita gente toma como opinião, como verdade.



– Eu até me corrijo se eu me coloquei de forma errada, mas inclusive a gente já falou nesse programa que ela tem uma medida preventiva que você não pode se aproximar dela. Estou só repassando algo que foi informado, não estou afirmando – ela disse – Bem, mas o que eu quero concluir, Douglas, é que particularmente como uma pessoa que depois de tudo que inclusive a gente viveu, que você quebrou a minha cama lá no reality, isso não é a pauta do dia, mas eu digo pra você…



– Mas você faz toda a pauta ser sua pauta. Sempre tenho acompanhado. Você sempre pega tudo pra você – ele atacou.



– Aqui a gente tem democracia e liberdade de expressão. A gente pode falar. Amado, eu como uma pessoa que ainda tenho um sentimento muito bom por você, eu te daria só um conselho: se eu fosse você, eu não estava aí dando essa entrevista – continuou Mara.



– Ué, Mara, você acabou de agradecer por eu estar dando a entrevista e agora fala para eu não estar aqui? Tem que se decidir – ele falou.



– Você é um rapaz talentoso. Você quer provar para o público algo que ainda não foi concretizado pela Justiça? O público vai tomar as suas conclusões. O público vai deduzir se você está certo, se você está errado, entendeu? – continuou Mara.

