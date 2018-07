DO EXTRA



O jogador de futebol carioca Sérgio Cruz Pereira, de 30 anos, tem batido o maior bolão nas redes sociais. Apelidado de CP7, quase um CR7, Sérgio joga como atacante no time italiano Darfo Boario. E mesmo não estando num time de ponta, o atleta tem copiado o estilo do craque Cristiano Ronaldo, que coincidentemente, acaba de ser vendido para o italiano Juventus. De férias em um resort, em Angra dos Reis, ele gravou um vídeo em que aparece de sunga dançando "Vai malandra", em seu Instagram, e bastaram alguns minutos para a imagem do jogador circular por todos os cantos.



Memes em que CP7 aparece ostentando o corpão dentro de uma piscina viralizaram na internet. Assustado com todo o assédio, o bonitão de 1,84m e 80KG, trancou as suas redes sociais como o Twitter e o Instagram. Na última, no entanto, ele é seguido por mais de 366 mil pessoas.



O rapaz cresceu em Ramos, na Zona Norte do Rio, e deixou o Brasil aos 17 anos para jogar nas categorias de base do Lazio. Antes de viajar para Europa, porém, Sérgio também passou por grandes clubes cariocas como Flamengo, Botafogo e Vasco. CP7 foi descoberto em 2006 por um olheiro italiano, quando defendia a equipe do São Cristóvão, time que revelou Ronaldo Fenômeno.



Em 2011, quando ainda jogava pelo Nuovo Campobasso, equipe da Quarta Divisão da Itália, Sérgio Cruz, com apenas 22 anos, conseguiu marcar sete gols contra o rival Melfi. Na época, nevava na região e nenhuma equipe de TV registrou a proeza do jogador carioca.



Fonte: https://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/cp7-carioca-de-time-italiano-faz-sucesso-nas-redes-com-estilo-de-cristiano-ronaldo-22873479.html