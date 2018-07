DA QUEM



Kylie Jenner foi escolhida para estampar a capa da revista de economia Forbes. A socialite, de 21 anos, que ficou conhecida por ser irmã de Kim Kardashian e por seguir seu estilo, tem uma empresa de cosméticos avaliada pela publicação como "a queridinha do momento". Ela é estimada em 800 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais.



A empresa foi lançada dois anos atrás e vendeu desde então 630 milhões de dólares em maquiagem, mais de 2 bilhões de reais. Este valor somado ao que ela ainda fatura com seu programa de TV e sendo a estrelas de grandes marcas fazem dela a pessoa mais jovem no quarto ranking anual das Mulheres Americanas Empreendedoras Mais Ricas.



"Mal posso acreditar. Estou postando a minha própria capa da Forbes. Obrigada pela matéria e pelo reconhecimento. Sou tão abençoada por fazer o que eu amo todo dia. Nunca poderia sonhar com isso", postou a socialite em seu rede social.



Se continuar um sucesso em seu lado empresarial, Kylie não fará história apenas por ser uma jovem mulher empreendedora. Mais um ano de crescimento fará dela a mais jovem bilionária. Mark Zuckerberg, que se tornou bilionário aos 23 anos.



"A mídia social é uma plataforma maravilhosa. Tenho acesso muito fácil aos meus fãs e consumidores", explicou Kylie, que tem 110 milhões de seguidores só no Instagram.



A jovem conta que sua vontade de investir em cosméticos veio de uma busca por sua individualidade. "Eu lutei para encontrar algo que pudesse fazer sozinha", conta. "Desde que eu estava na sexta série, eu usava uma sombra roxa. Comecei a me maquiar para me sentir mais confiante", relembra ela, que tinha complexo com os lábios e aprendeu truqyes de maquiagem pelo YouTube.

