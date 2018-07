DA QUEM



Fani Pacheco viajou para a cidade de Palmas, no Tocantins, para fazer um tratamento estético para harmonização facial. "Fiz a primeira etapa da minha harmonização facial. Estou apavorada. Se na primeira etapa, eu já fiquei com 30, imagine na segunda e na terceira? Vou voltar para 25, é isso?", afirmou a ex-BBB, de 36 anos, afirmando que o procedimento é rejuvenescedor.



Ela afirmou estar feliz com o resultado. "Isso é vida. É autoestima. Meu olho abriu", disse ela, contando que o procedimento foi feito pela dermatologista Mariana Alpino, que atende na cidade do Norte do país.



Físico



Bombardeada com críticas desde a época em que assumiu ter engordado, em janeiro de 2017, até meados de 2018, quando emagreceu, ela abriu o coração sobre os comentários de que teria engordado para se promover.

"Tipo como se fosse uma jogada de marketing, né? Eu, por trabalhar com marketing, sou a minha assessoria de imprensa, meu marketing, e eu trabalho com meu produto. Meu produto é a minha imagem, estando fit ou plus. O que me motivou foi o marketing? Não!", explica.



Ela relata como foi árduo o processo de se olhar no espelho e de encarar numa boa as mudanças no corpo.

"Foi difícil eu me aceitar, nunca menti em relação a isso. Tive que fazer psicoterapia, tive que superar. Estava feliz gorda porque fiz um trabalho psicológico pra isso. É fácil? Não. É dolorido? Muito! Mas eu consegui, sim, me aceitar gorda e ficar feliz. Quando estava doído, eu falei que não estava me aceitando. Contei a derrota e a superação. Não foi marketing", enfatiza ela que, por sete meses, recusou trabalhos no mercado plus size porque não aceitava receber um cachê abaixo do que ganhava quando estava magra.

