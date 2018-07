DO EXTRA



O engenheiro aeroespacial Yury Torsky, que se tornou "mascote" da torcida brasileira na Copa após ser flagrado no estádio com um olhar sinistro por trás da bandeira nacional, causou alvoroço nas redes sociais nesta quarta-feira ao celebrar a França.

De férias no país europeu, o russo publicou uma imagem à frente da Torre Eiffel e simplesmente agradeceu.

"Obrigado, França", escreveu o "feiticeiro do hexa", que ainda chamou a atenção por ter cortado seu característico cabelo louro.

Muitos internautas enxergaram na postagem uma indireta destinada à Bélgica, derrotada pela seleção da França no Mundial horas antes, na semifinal do torneio. Os belgas haviam acabado com o sonho do hexacampeonato brasileiro na última sexta, ao baterem o Brasil por 2 a 1 nas quartas de final.

Com gol do zagueiro Samuel Umtiti, os franceses venceram os belgas por 1 a 0 e avançaram à decisão da Copa. Restou à Bélgica brigar pelo terceiro lugar, no sábado.

Nos comentários da publicação, torcedores brasileiros agradeceram ao "mascote" pelo novo apoio e ressaltaram a "elegância" da indireta.

"O rei das indiretas", exaltou um brasileiro.

"Que afrontoso! Amei!!", escreveu uma fã.

"Olha o nosso anjo vingador. Me diz se esse não manja dos paranauê", divertiu-se outro internauta.

"Sim, muito obrigada, França. Vai para casa, Bélgica!", escreveu uma terceira usuária.

"Indireta mais elegante que já vi HAHA. Obrigado por nos apoiar!", frisou um torcedor.

"Como não amar?", exaltou outra.

"Fada do deboche faz assim", brincou uma seguidora.

Yury Torsky

