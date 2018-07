DO G1



O novo clipe de Nego do Borel, lançado na segunda-feira (9) tem gerado grande polêmica. No vídeo de "Me solta", gravado em junho no Morro do Borel, o cantor interpreta a personagem Nega da Borelli e, em uma das cenas, troca beijos com o modelo Jonathan Dobal.



O vídeo foi divulgado na segunda-feira (9), soma quase 10 milhões de visualizações 48 horas após o lançamento e coleciona elogios e críticas.



"Recebi muitos elogios pelo clipe e tenho acompanhado as críticas de perto porque acho que eu e todo mundo temos muita ainda a aprender com esse tema”, afirmou Nego ao G1. No dia seguinte ao lançamento, o cantor completou 26 anos de idade.



A polêmica cresceu quando internautas recuperaram uma foto antiga do cantor ao lado do deputado Jair Bolsonaro. Com a imagem, internautas chegaram a chamar Nego de oportunista.



“Eu não apoio o Bolsonaro. Esta foto foi tirada num jantar que eu estava também, a pedido do filho dele. Não costumo negar tirar fotos com ninguém”, explicou Nego.

Que o @NegodoBorel faça o que ele quiser com a cara dele, mas que a idiotização a qual ele se presta não venha atravessar as verdades construidas diariamente por tanta gente , visíveis e invisíveis! — Rico Dalasam (@ricodalasam) 10 de julho de 2018

Eu até gostava do #negodoborel... mas além de oportunista, ridicularizou a imagem da gay. Morreu! — Diva Mascarada (@DivaMascarada) 10 de julho de 2018

No lançamento do vídeo do nego do Borel vemos oq é uma pessoa oportunista.... 😒 #negodoborel — Rubian com n no final (@rubscris) 10 de julho de 2018

