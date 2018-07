DA QUEM



Vera Fischer já está envolvida com as gravações de Espelho da Vida, nova novela das 6, com estreia programada para setembro.

"Boa tarde, meus amores! Dia de trabalho por aqui", disse a atriz, que está sem um personagem fixo em novela há seis anos, quando atuou em Salve Jorge (2012).



Assinada por Elizabeth Jhin, a trama tem temática espírita e tratá Alinne Moraes, Rafael Cardoso e Vitória Strada nos papéis centrais. O folhetim marcará ainda a estreia da youtuber Kéfera em novelas da emissora.



Vera também estará no elenco da série Assédio, ainda sem data de estreia definida pela TV Globo. A atriz já gravou sua participação na atração que terá Antonio Calloni como protagonista.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/TV-e-Novelas/noticia/2018/07/apos-seis-anos-vera-fischer-conquista-papel-fixo-em-novela.html