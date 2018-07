DO METRÓPOLES



Wesley Safadão se cansou das críticas que vem recebendo desde que pediu para rever o valor da pensão do filho Yhudy, de 7 anos. Revoltado com o relato de Mileide Mihaile a Antonia Fontenelle no YouTube, o cantor explicou como a briga dele com a ex começou.



Em entrevista ao TV Fama, Wesley conta que toda a polêmica dos últimos tempos teve início porque a escola do filho é longe da casa da mãe. Portanto, Mileide exigiu mudança imediata a fim de se instalar junto à instituição na qual estuda Yhudy.



“Hoje meu filho estuda em uma das melhores escolas da cidade”, declara o cantor. “Esse contato que não está legal hoje é porque ela [Mileide] quer mudar o menino de escola e eu não quero. A gente está nesse pezinho de briga. É a escola que ele estuda com a irmã. O problema é coisa besta”, ressaltou.



Apesar do transtorno, o forrozeiro diz ter oferecido à ex-mulher um motorista para levar o garoto à escola. “Fica um pouco distante da casa dela, 30, 40 minutos… Para ela, é desgastante”, esclarece.



Mileide, por outro lado, contesta a atitude do ex-marido: “Eu escolhi o lugar que ia morar com o meu filho para descer o elevador, atravessar a rua e ele estudar em uma escola incrivelmente fantástica. [A ideia] Estava programada antes mesmo de separarmos”.



A digital influencer entrega que Wesley não aceitou o valor pedido pelo motorista para levar Yhudy à escola. “Eu não ia contratar só um motorista, era uma pessoa treinada, um policial”, relembra ela.



Diante do apoio que Mileide vem recebendo dos internautas, Safadão, todavia, tem sido atacado. “Já são seis anos do fim do nosso relacionamento. Toda vez que ela cita alguma coisa, repercute muito e minhas redes sociais bombam. É o seguinte: eu tenho minha consciência tranquila de que sempre fiz mais do que o necessário para o meu filho”, conclui o artista, casado com Thyane Dantas.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/revoltado-wesley-safadao-se-pronuncia-sobre-treta-com-a-ex-mulher