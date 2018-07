DO EXTRA



Uma estudante de 19 anos teve a sorte de não perder a mão após ser mordida por um tubarão da espécie enfermeiro, enquanto fazia fotos boiando rodeada de vários predadores da mesma espécie nas ilhas Exuma, nas Bahamas.

A americana Katarina Zarutskie estava viajando com a família do namorado pelo Caribe no último mês e, após um almoço na região de Staniel Cay, viu um grupo de pessoas fazendo mergulho com snorkel e interagindo com o grupo de tubarões que estava na água.



Apesar dos alertas da família do namorado, Katarina fez questão de entrar na água para tirar algumas fotos com os tubarões. A estudante contou que após alguns minutos posando, um morador da região a encorajou a deitar e boiar na água em meio aos tubarões. Nesse momento ela foi puxada para baixo. O pai do namorado da jovem era o responsável pelos cliques e registrou tudo acidentalmente. As fotos do incidente viralizaram após Katarina compartilhá-las no Instagram nesta segunda-feira.



"Do meu conhecimento anterior de surfe e mergulho, sei que os tubarões enfermeiros são normalmente muito seguros. Já vi inúmeras fotos de pessoas com eles no Instagram. As pessoas começaram a tirar fotos e assim que eu deitei para boiar, após alguns segundos fui puxada para baixo", contou Katarina em entrevista à "BBC".



A série de fotos feitas pelo sogro de Katarina mostram o tubarão agarrando o pulso da estudante, ela caída na água e depois em pé, segurando o pulso para fora com a outra mão para conter o ferimento e evitar que o sangue caísse no mar.



"Nesse momento, o corpo tem tanta adrenalina circulando que você só tem que sair da situação, mas eu fiquei extremamente calma. Acho que se tivesse gritado ou me debatido a situação teria sido bem pior", avaliou.



Segundo a BBC, Katarina teve que levar pontos no local da ferida e tomar antibióticos. Alguns fragmentos de dentes do tubarão ficaram no ferimento e a estudante vai ficar com uma cicatriz.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/mundo/estudante-mordida-por-tubarao-enquanto-posa-para-foto-nas-bahamas-22874794.html