A rainha das selfies com o bocão, Kylie Jenner confessou que fez um procedimento para remover o preenchimento dos lábios, durante conversa com uma fã. Ao notar em uma foto que a empresária estava diferente, a seguidora então, perguntou o que ela tinha feito. "Me livrei do preenchimento", explicou Kylie.



Para entender o procedimento de remoção no qual Kylie se submeteu, conversamos com a médica dermatologista Dra. Paula Chicralla, do Rio de Janeiro.

"Todas as pessoas que tenham feito preenchimento labial ou de qualquer outro local com ácido hialurônico (componente natural) podem fazer a mesma coisa que a Kylie. O médico especialista aplica uma enzima chamada hialuronidase para dissolver o produto. Trata-se de uma enzima que o nosso próprio corpo produz, que pode ser injetada em qualquer lugar do rosto – lábio, face, nariz – com resultado de 100% de eficácia em até 24h", explica a profissional. Ela ainda alerta que o preenchimento só pode ser revertido se feito com ácido hialurônico.



"Existem outros produtos que podem ser injetados, que são permanentes, ou seja, não degradáveis, que não podem ser dissolvidos desta maneira. Apenas se retirados cirurgicamente", conta.



Segundo a médica, cada caso deve ser avaliado em consulta. Mas geralmente, é o próprio médico que fez a aplicação do ácido hialurônico que reverte o preenchimento, portanto, a hialuronidase não é cobrada.



Nos consultórios médicos a tendência entre os pacientes são procedimentos mais "naturais". "Lábios exagerados não estão na moda. Quem deseja retirar o produto pode contar com a hialuronidase. Esta é uma ferramenta extremamente eficaz, tanto nos episódios adversos agudos como na reversão dos resultados insatisfatórios e inestéticos. Na maioria dos casos, o preenchimento começa a diminuir alguns minutos depois da injeção com aproximadamente 50% de regressão após uma hora e resolução total em 24 horas. Agora a ideia é destacar o contorno, usando preenchimento apenas nas laterais do rosto, para um resultado menos volumoso e um perfil mais fino", explica Paula.



Entenda o preenchimento com ácido hilaurônico



"O ácido hialurônico injetável é considerado o padrão ouro na abordagem estética para correção de rugas, perda de contorno e reposição de volume facial. O ácido hialurônico é o principal preenchedor utilizado para esse procedimento porque possui uma série de vantagens para o rosto: É um componente natural da pele, já que cerca de 55% do órgão é composto por ácido hialurônico; É reabsorvível. Dessa forma, as aplicações se adaptam às necessidades da pele; O ácido hialurônico estimula a produção de colágeno", conta a profissional.

