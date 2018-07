DA QUEM



Em entrevista para a "Hollywood Foreign Press Association", Mira Sorvino revelou que um diretor famoso a envergonhou em teste no início da carreira. A atriz virou uma das vozes mais ativas do movimento #Me Too, surgido após mais de 100 mulheres denunciarem casos de assédio e estupro contra o magnata Harvey Weinstein.



"Ao olhar para a minha carreira, percebi que em uma das minhas primeiras audições, quando eu tinha 16 anos, fui completamente tratada de forma inadequada pelo diretor de elenco. Com objetivo de me assustar para uma cena de filme de terror, ele me amarrou a uma cadeira, machucou meu braço e então ele me amordaçou, dando a entender que queria sexo em troca de trabalho", disse.



A atriz continuou desabafando: "E, no final, ele tirou a mordaça da minha boca e disse: 'Desculpe pelo profilático', então me amordaçou com camisinha", alegou ainda Sorvino, que não quis dizer quem foi o diretor de elenco ou filme: “Eu era jovem demais para saber, graças a Deus, como era a camisinha”, ela acrescentou. "Foi tão inapropriado! Que diabos faz um diretor de elenco com um preservativo no bolso em um teste?". Sorvino disse que a audição foi uma de suas primeiras e explicou que "quando você é jovem, não questiona".



A atriz contou também que tem amigos "que foram avisados:‘ você absolutamente terá que fazer sexo com todos os tipos de pessoas para fazer sua carreira progredir". Sorvino acrescentou que porque ela "nunca fez isso" e "nunca quis" perdeu alguns papéis ao longo da carreira.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/07/atriz-mira-sorvino-revela-que-aos-16-anos-foi-amordacada-com-preservativo-por-um-diretor-de-elenco.html